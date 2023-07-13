В филиале «КЧХК» завершена ремонтная кампания в цехе производства азотной кислоты

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершены остановочные ремонты в цехе производства неконцентрированной азотной кислоты.



На агрегатах АК-72/1,2 и УКЛ-7/2 проведена экспертиза промышленной безопасности, отремонтирована газовая технологическая турбина. За короткое время выполнен осмотр оборудования, выявлены и устранены неисправности, заменена дефектная арматура.



В рамках программы по операционной эффективности на агрегатах АК-72 установили частотно-регулируемые приводы на насосном оборудовании, где из схемы исключили клапан, увеличив энергоэффективность за счет снижения потребления электрического тока. Теперь расход среды будет регулировать сам насос. В ходе ремонта на обоих агрегатах также были смонтированы регулирующие клапаны на линии отсоса масляных паров из маслобака газовой турбины ГТТ-12.



Большая работа проведена при монтаже системы вибромониторинга на нагнетателе газовой турбины агрегата УКЛ-7, которая с помощью датчиков вибрации производит контроль технического состояния оборудования.



Александр Четвертных, Заместитель главного прибориста-главного метролога филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:



Система вибромониторинга смонтирована по проекту специалистов проектно-конструкторского отдела. Сейчас у нас есть возможность отслеживать уровень вибрации в режиме реального времени и при необходимости корректировать работу агрегата. В дальнейшем планируется внедрить систему и на других агрегатах УКЛ.