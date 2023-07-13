В филиале «КЧХК» завершена ремонтная кампания в цехе производства азотной кислоты

ОБЩЕСТВО

13 июля 2023 162 0
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   В филиале  «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»  завершены остановочные ремонты  в цехе  производства неконцентрированной азотной кислоты.


На  агрегатах АК-72/1,2 и УКЛ-7/2  проведена  экспертиза промышленной безопасности, отремонтирована газовая технологическая турбина. За короткое время  выполнен  осмотр оборудования, выявлены и устранены неисправности, заменена дефектная арматура.


В рамках программы по операционной эффективности на агрегатах АК-72 установили частотно-регулируемые приводы на насосном оборудовании, где из схемы исключили клапан, увеличив энергоэффективность за счет снижения потребления электрического тока. Теперь расход среды будет регулировать сам насос.  В  ходе ремонта на обоих агрегатах  также  были смонтированы регулирующие клапаны на линии отсоса масляных паров из маслобака газовой турбины ГТТ-12. 


Большая работа  проведена  при монтаже системы вибромониторинга  на нагнетателе  газовой турбины  агрегата УКЛ-7, которая с помощью датчиков вибрации производит контроль технического состояния оборудования.


Александр Четвертных,  Заместитель главного прибориста-главного метролога филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:


   Система  вибромониторинга  смонтирована по проекту специалистов проектно-конструкторского отдела. Сейчас у нас есть возможность отслеживать  уровень  вибрации  в режиме реального времени  и при необходимости корректировать работу агрегата.  В дальнейшем планируется внедрить систему и на других агрегатах УКЛ.

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«УРАЛХИМ»

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