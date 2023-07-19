В филиале «КЧХК» завершена ремонтная кампания в цехе производства аммиака

ОБЩЕСТВО

19 июля 2023 143 0
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   В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершены  остановочные ремонты в цехе производства аммиака.

 


На агрегате АМ-70  прошла  ревизия динамического и турбокомпрессорного оборудования, ремонт котлов-утилизаторов, конвектора метана. Большая работа  проведена  на аппаратах воздушного охлаждения азото-водородной  смеси. Самым трудоемким этапом ремонта стала перезагрузка катализатора конвертора CO первой ступени и ремонт его внутренних устройств. Такая работа проводится на этих аппаратах примерно раз в восемь лет. 

 


На агрегате АМ-76 проведены осмотр, ремонт печи и подогревателя питательной воды, а также экспертиза промышленной безопасности пароперегревателя первой ступени; ревизия и последующая опрессовка котлов-утилизаторов, ремонт конвектора метана, промывка 
абсорберов, опрессовка аппаратов воздушного охлаждения,  ремонт емкостного оборудования, ремонт и ревизия компрессорного и динамического оборудования.


Константин Обухов, механик цеха производства аммиака филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:


В остановочном ежегодном ремонте агрегатов традиционно участвовали коллеги  из других филиалов «Уралхима»  —  «ПМУ» и «Азота». Благодаря совместной работе удалось успешно справиться с поставленными задачами. Ремонт  —  это еще и время планирования. По результатам обследования, ревизии и экспертизы промбезопасности, составлены планы набудущие капремонты.

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«УРАЛХИМ»

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