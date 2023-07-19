В филиале «КЧХК» завершена ремонтная кампания в цехе производства аммиака





В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершены остановочные ремонты в цехе производства аммиака.



На агрегате АМ-70 прошла ревизия динамического и турбокомпрессорного оборудования, ремонт котлов-утилизаторов, конвектора метана. Большая работа проведена на аппаратах воздушного охлаждения азото-водородной смеси. Самым трудоемким этапом ремонта стала перезагрузка катализатора конвертора CO первой ступени и ремонт его внутренних устройств. Такая работа проводится на этих аппаратах примерно раз в восемь лет.



На агрегате АМ-76 проведены осмотр, ремонт печи и подогревателя питательной воды, а также экспертиза промышленной безопасности пароперегревателя первой ступени; ревизия и последующая опрессовка котлов-утилизаторов, ремонт конвектора метана, промывка

абсорберов, опрессовка аппаратов воздушного охлаждения, ремонт емкостного оборудования, ремонт и ревизия компрессорного и динамического оборудования.



Константин Обухов, механик цеха производства аммиака филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:



В остановочном ежегодном ремонте агрегатов традиционно участвовали коллеги из других филиалов «Уралхима» — «ПМУ» и «Азота». Благодаря совместной работе удалось успешно справиться с поставленными задачами. Ремонт — это еще и время планирования. По результатам обследования, ревизии и экспертизы промбезопасности, составлены планы набудущие капремонты.