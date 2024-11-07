В филиале «КЧХК» завершена кампания по техническому перевооружению агрегатов азотной кислоты

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершено техническое перевооружение узлов окисления аммиака на всех пяти агрегатах азотной кислоты УКЛ-7.

На агрегатах в контактных аппаратах заменено поддерживающее устройство каталитических систем на модернизированное и проведена реконструкция внутренних устройств распределения аммиачно-воздушной смеси в верхней части аппарата. Это позволит повысить степень окисления аммиака на каталитической системе и соответственно уменьшить его расход. Для снижения потерь драгметаллов в аппарате-окислителе смонтированы фильтры для улавливания металлов платиновой группы из нитрозного газа.

Проект по модернизации данных узлов производства начался в 2020 году. Тогда работы были проведены на одном из агрегатов. Дальнейшая эксплуатация подтвердила эффективность проекта. На оставшихся четырех агрегатах внедрение прошло в течение последних двух лет.

Общая сумма инвестиций в обновление оборудования с 2020 года — более 70 млн рублей.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы уже получили хорошие результаты: есть экономический эффект от внедрения фильтров для улавливания металлов платиновой группы, наблюдаем снижение расходной нормы аммиака на тонну продукции азотной кислоты. Реализация этого проекта — одно из направлений работы предприятия по повышению эффективности производств.

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