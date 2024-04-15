В филиале «КЧХК» завершен остановочный ремонт в цехе сложных минеральных удобрений

В цехе сложных минеральных удобрений филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершен остановочный ремонт нитки грануляции. Общая сумма вложений в проект составила более 100 млн рублей.

Проведена модернизация подъемно-транспортного, динамического, газоочистного оборудования, классификатора, запорно-регулирующей арматуры. Установлена новая транспортерная лента.

Главным мероприятием ремонта стала замена барабанного гранулятора-сушилки (БГС) — основного агрегата по производству удобрений весом 100 тонн, длиной 16 метров, диаметром 4,5 метров. Его изготовление началось больше года назад силами специалистов предприятия. Эта масштабная работа завершилась опуском и установкой БГС в нужное положение.

Андрей Одинцов, главный инженер филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Основная цель капитальных ремонтов — бесперебойная работа агрегатов. От их стабильной работы зависит конечный результат: качество и количество готовой продукции. Марки удобрений, производимые в цехе сложных минеральных удобрений, пользуются особым спросом у потребителей.

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