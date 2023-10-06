В филиале «КЧХК» выбрали лучшего газоспасателя

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» объявлены результаты конкурса профессионального мастерства среди газоспасателей. В мероприятии приняли участие 22 человека.

Конкурсная программа состояла из семи этапов. В первой части участники представили визитную карточку — самопрезентацию на тему «Горжусь своей профессией». Вторым этапом стало тестирование — проверка теоретических знаний спасателей. Далее им предстояло выполнить практические задания. Газоспасатели осуществляли мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации на манекене, выполняли упражнения по связыванию узлов и полиспастов, надевали боевую одежду пожарного, герметичный защитный костюм и дыхательный аппарат, сдавали нормативы по физической подготовке.

По итогам соревнований победителем стал Василий Черезов, второе место занял Дмитрий Лямин, третье — у Павла Плотникова. Победители конкурса были награждены дипломами и денежными призами.

Василий Черезов, газоспасатель филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«Я целенаправленно решил принять участие в конкурсе для того, чтобы оценить свои возможности и умения. Сравнить себя с моими коллегами и понять, над чем мне еще необходимо работать. Победа придала мне уверенности. Показала, что я иду в правильном направлении и верно выбрал свою профессию».

Сергей Завьялов, руководитель направления по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«Соревнования, в основе которых лежат высокие физические нагрузки и интенсивность упражнений, как нельзя лучше способствуют повышению профессионального уровня спасателей, а значит и повышению уровня безопасности персонала филиала. Кроме того, подобные состязания позволяют продемонстрировать, насколько сложна работа наших спасателей, какого физического напряжения и морально-психологического настроя требует их каждодневный труд, зачастую сопряженный с риском для жизни».