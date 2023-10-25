В филиале «КЧХК» выбрали лучшего электромеханика по САиПТО

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» объявлены результаты конкурса профессионального мастерства среди электромехаников по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (САиПТО). В мероприятии приняли участие 15 человек.

Конкурсная программа состояла из трех этапов. В первой части участники представили визитную карточку — самопрезентацию на тему «Поздравление к 45-летию предприятия» и «75-летие объединенной службы контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)». Вторым этапом стало тестирование — проверка теоретических знаний электромехаников. Далее им предстояло выполнить практические задания. Электромеханики настраивали параметры датчика давления Метран-150 и регулировали клапан с позиционером IP8000.

По итогам соревнований победителем стал Николай Широков, второе место занял Дмитрий Шевелев, третье — Денис Изместьев. Победители конкурса были награждены дипломами и денежными призами.

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