В филиале «КЧХК» впервые открыли Доску почета наставников

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» впервые состоялось открытие Доски почета наставников. Десять лучших специалистов из разных подразделений награждены сертификатами и подарками.

Ежегодно на предприятие приходит большое количество новых сотрудников. Для их быстрой адаптации в профессии на заводе создан институт наставничества, когда компетентный специалист передает свой опыт молодому работнику и курирует его работу на начальном этапе.

На сегодняшний день в тандеме «наставник – молодой работник» задействовано более 50 человек. В 2024 году в программе наставничества приняло участие уже более 200 человек.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Помочь адаптироваться на заводе и понять новую профессию, показать, как нужно работать и что нужно делать, чтобы стать высококлассным специалистом, — все это могут наши наставники. Они подтверждают свой профессионализм не только на предприятии, но и на конкурсах разных уровней.

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