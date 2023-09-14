В филиале «КЧХК» состоялись командно-штабные учения

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» состоялись командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В ходе тренировки была отработана готовность предприятия к ликвидации происшествий на производственном объекте.

В учениях приняли участие сотрудники службы спасения предприятия, силы и средства Специального управления ФПС No 16 МЧС России совместно с ГУ МЧС России по Кировской области и службы жизнеобеспечения города. Были привлечены 15 единиц пожарной техники, шесть единиц транспорта служб реагирования филиала «КЧХК», шесть единиц техники служб жизнеобеспечения города и более 90 человек личного состава.

За ходом командно-штабных учений наблюдали руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Алексей Комаров, начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Юрий Шульга, начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС No 16 МЧС России», полковник внутренней службы Дмитрий Степанов, начальник ГУ МЧС России по Кировской области, генерал-майор внутренней службы Алексей Аникин.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«На нашем предприятии подобные учения проходят регулярно. Основная задача тренировок — отработка навыков и действий во время чрезвычайной ситуации для обеспечения безопасности сотрудников и производственного оборудования предприятия.