В филиале «КЧХК» состоялась обзорная экскурсия для студентов ВятГУ

Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» провели обзорную экскурсию по предприятию для студентов-магистрантов направления «Химия окружающей среды» Вятского государственного университета (ВятГУ).

Студенты побывали в цехах № 51, 58 и в производственной лаборатории. Представители предприятия рассказали им о технологиях производства аммиака и сложных минеральных удобрений. Магистранты также познакомились с процессами анализа различных проб и оборудованием, необходимым для проведения исследований.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и коммуникациям филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Филиал «КЧХК» регулярно проводит экскурсии для учащихся различных учебных заведений. Подобные мероприятия способствуют расширению представлений студентов об их, возможно, будущей профессиональной деятельности. Мы показываем реальные условия труда. Помогаем молодым людям понять, готовы ли они связать свою трудовую жизнь с нашим предприятием.

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