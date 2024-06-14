В филиале «КЧХК» реализован проект по реконструкции эстакады в цехе фосфорной кислоты и нитратных солей

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершен проект по реконструкции сливо-наливной эстакады в цехе фосфорной кислоты и нитратных солей.

Эстакада необходима для приема-передачи привозного сырья — серной кислоты. Необходимость реконструкции была обусловлена переходом поставщика на вагоны иного типа и потребностью в увеличении производительности узла разгрузки для нужд производства.

В ходе реализации проекта были проведены масштабные работы по замене устройств слива, увеличению числа точек слива и протяженности подъездных путей, замене трубопроводов и совершенствованию насосного оборудования, установке более мобильного маневрового устройства.

Владимир Тальянский, заместитель технолога цеха фосфорной кислоты и нитратных солей по новой технике и техническому развитию филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Работы проводились в два этапа в условиях действующего производства. Сначала были смонтированы две новые точки слива, а затем реконструированы три старые. В результате удалось не только обеспечить слив цистерн разного типа и значительно повысить производительность этого узла, но и сделать его более удобным и безопасным.

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