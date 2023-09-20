В филиале «КЧХК» реализован инвестпроект на производстве азотной кислоты

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» реализован инвестиционный проект по техническому перевооружению узлов окисления на агрегатах азотной кислоты УКЛ-7 № 3, 5.

На агрегатах был модернизирован контактный аппарат: смонтирована система распределения потока газа и заменено поддерживающее устройство, что приведет к снижению расхода аммиака. Помимо этого, в окислителе установили систему улавливания металлов платиновой группы из нитрозного газа, что окажет влияние на снижение потерь драгметаллов.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Аналогичные работы уже были проведены на агрегате УКЛ-7 №4 в 2020 году, была доказана эффективность проекта. Поэтому в этом году модернизированы сразу два агрегата. В настоящее время на согласовании находится инвестиционный проект по реконструкции узлов окисления агрегатов №1 и №2, запланированный на 2024 год.