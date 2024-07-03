В филиале «КЧХК» прошла обзорная экскурсия для студентов МГУ

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» состоялась обзорная экскурсия для студентов кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Мероприятие прошло в рамках учебной практики с целью знакомства учащихся с хозяйственным комплексом Кировской области.

Специалисты предприятия рассказали студентам об основных производственных процессах и работе отдельных цехов, технологии получения различных видов удобрений, их количестве и странах, в которые отправляется продукция.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного собрания Кировской области:

Предприятие регулярно организует экскурсии для школьников и студентов Кировской области. Благодаря таким мероприятиям они лучше осознают свои устремления и открывают новые профессиональные горизонты. Впервые в «КЧХК» побывали учащиеся географического факультета одного из ведущих вузов страны. Это говорит о производственной важности нашего предприятия и заинтересованности молодых людей построить свою карьеру в «Уралхиме».

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