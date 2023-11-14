В филиале «КЧХК» прошла Неделя качества

В филиале «КЧХК», входящем в Группу «Уралхим», в юбилейный год предприятия, который проходит под девизом «Уралхим.АРТ», состоялись мероприятия ко Всемирному дню качества.

Мероприятия в рамках Недели качества включали конкурс стихов на тему «Уралхим — компания под знаком качества», тест на знание праздника, который был проведен в официальном сообществе предприятия «КЧХК Уралхим» в социальной сети «ВКонтакте». Для сотрудников была организована фотосессия и корпоративная игра «Качественная Мозгобойня», в которой приняли участие 17 команд.

Управление качеством в филиале «КЧХК» осуществляется отделами технического контроля (ОТК), стандартизации и сертификации (ОСиС), производственной лабораторией (ПЛ), в которых работает 196 человек. Основные задачи отделов — входной контроль сырья и материалов, оформление сертификатов качества, контроль качества продукции и ее регистрация и сертификация, экологический мониторинг и улучшение потребительских свойств готовой продукции. Благодаря этим подразделениям выпускается более 25 000 сертификатов в год, проводится около двух миллионов анализов и каждый день совершенствуется качество выпускаемой продукции.

Оксана Иванкина, заместитель директора по качеству филиала «КЧХК» Группы «Уралхим»:

Празднование Дня качества — это возможность рассказать широкой публике о наших удобрениях, достижениях и инновациях. Сотрудники подразделений, отвечающие за качество на нашем предприятии, нацелены на результат. Это люди неравнодушные, целеустремленные, способные решать вопросы в трудных условиях. Благодаря им разработано и аттестовано 92 методики измерений, а также запатентовано 34 уникальные технологии.

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