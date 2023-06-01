В филиале «КЧХК» прошла акция «Дерево добра»

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошла акция «Дерево добра».



Накануне Дня защиты детей воспитанники отделения временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Кирово-Чепецком районе» писали свои пожелания на открытках в виде зеленых листочков. Они украсили «Дерево добра» на территории филиала «КЧХК». Сотрудники предприятия выбирали подарок и приобретали его самостоятельно или объединившись с коллегами.

Александр Байдин, заместитель энергетика цеха производства азотной кислоты филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской Думы Кирово-Чепецка:

Дети — это самое главное в нашей жизни, их нужно беречь и защищать всегда, не только в этот праздник. Сотрудники «Уралхима» каждый год ждут появления «Дерева добра» на предприятии и моментально разбирают пожелания, чтобы каждый ребенок получил 1 июня именно тот подарок, о котором мечтал.

Более 60 подарков были вручены детям на празднике, организованном филиалом «КЧХК».

Подобные акции проходят на предприятии регулярно дважды в год — накануне Дня защиты детей и Нового года.