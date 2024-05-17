В филиале «КЧХК» прошел ремонт в производстве нитрата кальция
ЭКОНОМИКА
В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел ежегодный остановочный ремонт одной из установок получения гранулированного нитрата кальция, который длился 17 дней.
Крупные работы проведены на насосах, приводах мешалок, емкостях, а также в основной детали установки — грануляторе. Кроме того, были заменены теплогенератор, газоход с мембранным узлом и горелка.
Во время остановки агрегата была произведена работа по повышению эффективности некоторых узлов производства. В частности, улучшены процессы в сепарационном выгружном трубопроводе. В процессе эксплуатации оборудования будет изучен полученный эффект.
Андрей Одинцов, главный инженер филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:
Нитрат кальция — это высокомаржинальный продукт из линейки удобрений, выпускаемой в филиале «КЧХК». Для нас особенно важно поддерживать его качество и обеспечить стабильную работу этого производства. В числе приоритетных задач остаются сокращение числа внеплановых простоев оборудования и увеличение объема выпуска продукта.
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