В филиале «КЧХК» прошел конкурс профмастерства среди слесарей-ремонтников

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» состоялся конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников. В нем приняли участие 22 сотрудника.

Конкурс состоял из трех этапов. На первом участники представили свои визитные карточки в формате самопрезентации на тему «Почему я выбрал профессию слесарь-ремонтник». Второй этап заключался в проверке теоретических знаний, где конкурсанты отвечали на 60 вопросов теста. В заключительной части слесари-ремонтники выполняли практические задания на время. Они демонстрировали свои навыки в чтении чертежей, в использовании мерительных и слесарных инструментов.

По итогам конкурса первое место занял Андрей Андреев, второе — Павел Луппов, третьим стал Вячеслав Саламатов. Победители награждены дипломами и денежными призами.

Алексей Загребин, руководитель направления по ремонту оборудования отдела главного механика филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

В этом году количество конкурсантов увеличилось, мы видим потребность в проведении подобных мероприятий. При подготовке заданий стараемся не повторяться, чтобы участникам было интереснее, чтобы была возможность расширения своих знаний. Конкурс — это отличная возможность для слесарей-ремонтников не только продемонстрировать свои навыки и мастерство, но и обменяться ценным опытом с коллегами и получить стимул для дальнейшего профессионально роста.

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