В филиале «КЧХК» прошел конкурс профмастерства среди электромехаников

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди электромехаников по средствам автоматики и приборам технологического оборудования. В нем приняли участие 14 молодых сотрудников предприятия.

Конкурсная программа состояла из трех этапов. На первом участники представили визитную карточку — самопрезентацию на тему «Я горжусь своей профессией». Вторым этапом стала проверка теоретических знаний. Конкурсанты отвечали на 100 вопросов теста по основам электротехники, правилам охраны труда при использовании электроустановок и оказанию первой помощи. Далее электромеханикам предстояло выполнить практические задания на время.

По итогам конкурса первое место занял Денис Изместьев, диплом второй степени у Евгении Зуевой, третье место у Александра Рылова. Победители были награждены дипломами и денежными призами.

Андрей Папулов, главный приборист-главный метролог филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Без средств измерений и автоматики сложно представить современную промышленность и многие другие сферы, поэтому подобные конкурсы очень важны. Они проводятся в «КЧХК» регулярно. Это хороший инструмент для выявления лучших специалистов и стимулирования их к дальнейшему профессиональному росту.

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