В филиале «КЧХК» прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков

В филиале «КЧХК», входящем в Группу «Уралхим», прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. В мероприятии приняли участие 14 человек.

Конкурсная программа включала три этапа. В первой части участники представили визитную карточку. Вторым этапом стало тестирование — проверка теоретических знаний. Далее им предстояло выполнить практическое задание — сборку и сварку контрольного образца трубы в неповоротном положении, приближенном к производственным условиям. Каждый экземпляр проходил визуально-измерительный и радиографический контроль специалистами конкурсной комиссии.

Александр Соловьев, главный сварщик филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Стало хорошей традицией проводить конкурсы профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. Участие в нем дает возможность продемонстрировать свои знания, умения и навыки, а также посоревноваться с лучшими коллегами на предприятии. Кроме того, это своего рода подведение итогов за прошедший год уровня профессионального мастерства специалистов сварочного производства филиала «КЧХК».

По итогам соревнований победителем стал Александр Копылов, второе место занял Илья Дудин, третье — Дмитрий Евсеев. Победители конкурса были награждены дипломами и денежными призами.

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