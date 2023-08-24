В филиале «КЧХК» прошел фототур

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» продолжает серию мероприятий в честь своего юбилейного года под знаком искусства — «Уралхим.АРТ». На этой неделе любители и профессионалы фотографии приняли участие в фототуре на предприятии.

Для гостей была проведена экскурсия. Они увидели основные агрегаты по производству аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры и нитрата кальция. Большое впечатление на фотографов произвели масштабы завода.

Александр Акатьев, фотограф:

«Увидел новость с приглашением на фототур в социальной сети. Сразу же захотелось вновь побывать на предприятии, ведь много лет назад я уже фотографировал завод минеральных удобрений. С тех пор, конечно, многое изменилось. Было приятно освежить в памяти впечатления».

Лучшие работы по итогам фототура будут представлены на арт-выставке в конце года.