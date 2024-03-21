В филиале «КЧХК» подведены итоги работы с персоналом за 2023 год

В филиале «КЧХК» АО «ОХК» Уралхим» подведены итоги работы с персоналом за 2023 год. Средняя заработная плата сотрудников (без учета инженерно-технического персонала) составила 67 700 рублей. Рост по отношению к предыдущему периоду — 18,2%.

По итогам 2023 года 1 887 человек прошли обучение и повысили квалификацию. Заключены договоры о сотрудничестве со студентами Вятского автомобильно-промышленного колледжа — 22 человека (в 2023 году завершили восемь студентов). 23 сотрудника филиала «КЧХК» получают высшее образование за счет средств предприятия (шесть человек завершили в 2023 году). По целевому направлению в настоящее время от предприятия в вузах обучается один человек (в 2023 году завершили два человека).

Для молодых сотрудников продолжают работу программы по улучшению жилищных условий. Предприятие предоставляет молодым специалистам служебное жилье с 2013 года, в прошлом году этой возможностью воспользовались 30 сотрудников.

Ипотечная программа, по которой предприятие возмещает затраты по выплате части процентов, действует с 2014 года. С прошлого года максимальный возраст участников программы увеличен до 40 лет включительно. Кроме того, программу распространили на территорию Кирово-Чепецкого района и на строящееся жилье, увеличили размер выплат. Всего в ипотечной программе уже приняли участие 311 человек.

Ежегодно филиал «КЧХК» ремонтирует группы в детских садах Кирово-Чепецка, обновляет веранды, закупает новое оборудование. В 2023 году были отремонтированы две группы для детей от трех лет в детских садах №№ 7 и 26. Корпоративные группы создаются по соглашению о сотрудничестве между «Уралхимом», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету. Программа «Уралхим» — детям» действует с 2010 года. За это время в детских садах города открыто 27 корпоративных групп.

На предприятии действует программа добровольного медицинского страхования (ДМС). В 2023 году были расширены перечни лечебно-профилактических учреждений и предоставляемых в рамках договора ДМС медицинских услуг. В прошлом году на добровольное медицинское страхование предприятие направило более 22 млн рублей.

В 2023 году 615 сотрудников прошли реабилитационно-восстановительное лечение в санатории-профилактории «Перекоп». Сотрудники филиала «КЧХК» занимаются в спортивном клубе «Олимпия», где посещают бассейн и тренажерный зал. Ежемесячно для них и членов их семей организуются массовые катания на коньках в ледовом дворце «Олимп-Арена». Предприятие поддерживает заводские команды по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, армрестлингу и настольному теннису. Спортсмены участвуют в городских и областных спортивных мероприятиях.

В летний период на базе санатория-профилактория «Перекоп» работает детский оздоровительный лагерь «Юность». В 2023 году там отдохнули и поправили здоровье 447 детей сотрудников предприятия.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Работе с персоналом на нашем предприятии уделяется большое внимание. Особенно сейчас, когда практически все отрасли промышленности испытывают кадровый дефицит. В этой ситуации мы сохраняем и совершенствуем наши социальные программы, обеспечиваем рост заработной платы, обучаем наших сотрудников, ведем профориентационную работу со школьниками и студентами.

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