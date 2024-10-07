В филиале «КЧХК» определили лучших газоспасателей

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершился конкурс профессионального мастерства среди газоспасателей.

В соревнованиях приняли участие 16 человек. Конкурсанты преодолели семь этапов: визитная карточка, теоретическая проверка знаний, отработка навыка по проведению сердечно-легочной реанимации, вязание узлов и полиспастов, экипировка одеждой пожарного на время, физическая подготовка и практическое задание, имитирующее проведение газоспасательных работ.

Победителем стал Максим Кочуров, второе место у Василия Черезова, тройку призеров замкнул Сергей Ашихмин. Все участники получили грамоты и дипломы, призеры были награждены денежными премиями.

Сергей Завьялов, руководитель направления ОТиПБ филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Конкурс носит традиционный характер. Мы проводим его для того, чтобы отточить мастерство наших газоспасателей, в том числе командиров отделений. К тому же молодое поколение сотрудников смотрит на более опытных коллег и перенимает их знания. Важен и соревновательный дух, ведь именно здесь можно легко понять, в какой из дисциплин газоспасатель хорош, а в какой необходимо подтянуть навыки.

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