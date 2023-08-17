В филиале «КЧХК» началась реконструкция узла приема-передачи фосфорной кислоты

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» началась реализация проекта по реконструкции узла приема-передачи фосфорной кислоты для предотвращения снижения содержания питательных веществ в фосфорных удобрениях и улучшения качества продукции.

Результаты проведенных исследований показали, что для получения продукции, соответствующей требованиям потребителя, текущую схему производства необходимо модернизировать, а именно — добавлять фосфорную кислоту к стандартному азотно-фосфорному раствору, из которого получают продукцию.

В цехе аммиачной селитры будут обновлены емкости хранения, модернизирован узел слива фосфорной кислоты из железнодорожных цистерн и проведен монтаж нового узла передачи фосфорной кислоты в цех потребитель. В цехе фосфорной кислоты и нитратных солей будут установлены новые трубопроводы и изменено местоположение буферной емкости фосфорной кислоты.

Планируется, что поставщиком качественной фосфорной кислоты станет филиал «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим».

Оксана Иванкина, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по качеству: «Филиал «КЧХК» постоянно работает над улучшением потребительских свойств выпускаемой продукции, разнообразием ассортимента. Реализация проекта позволит снизить влияние рисков, связанных с колебаниями процессов получения азофоски 27:6:6:2 и нитроаммофоски 16:16:16, поддерживать параметры в оптимальных границах допуска, создавать новые марки удобрений с повышенной долей фосфора в водорастворимой форме».