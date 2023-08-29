В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершился проект «Трудовое лето — 2023».

В этом году в «Трудовом лете» приняли участие 100 детей сотрудников «КЧХК» в возрасте 14-18 лет. Школьники работали на предприятии три недели. За это время они получили трудовой опыт, заработали первые деньги, нашли новых друзей и наставников.

С каждым участником проекта заключался трудовой договор, дважды за период работы им выплачивалась зарплата, кроме того, для детей была предусмотрена компенсация стоимости питания в заводской столовой. Юные сотрудники, помимо прочего, получили выплату от Центра занятости населения.

В конце каждого месяца для них также проводился профориентационный тренинг, включающий в себя знакомство с одной из профессий предприятия.