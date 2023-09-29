В Афанасьевском районе прошёл фестиваль коми-пермяцкого фольклора «Чудо»

Открыла фестиваль научно-практическая конференция «Национальные истоки: история и современность», которая состоялась в зале администрации муниципального округа.

Свои доклады представили исследователи и краеведы из Кирова, Перми, Глазова, Рес­публики Коми, Омутнинского района и Афанасьевского муниципального округа. Выступления участников конференции были посвящены вопросам сохранения национальной культуры языка зюздинских коми-пермяков, исследованиям по истории, фольклору, актуализации материального и духовного наследия народов России.

В афанасьевском Центре культуры и досуга работали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству: изготовлению куклы из джута, валянию из войлока «Сувенирные валеночки», лос­кутному шитью «Текстильные бусы», мастер-класс по созданию текстильной игрушки «Котик». Кроме того, на площадке МКДЦ гости праздника могли приобрести уже готовую сувенирную продукцию.

В ходе фестиваля состоялся конкурс исполнителей фольклорной детской песни «Гажа кича» - «Звонкая птица». В нем приняли участие десять детских фольклорных коллективов из Удмуртии, Пермского края, Белохолуницкого района и Афанасьевского муниципального округа. Гости праздника стали частью яркого праздничного действа и окунулись в атмосферу традиционных обрядов и игр, насладились звучанием народных песен.

Садоводы и огородники муниципального округа творчески представили урожай нынешнего лета в рамках осенней ярмарки «Чудо-урожай».

Завершающим моментом фестиваля коми-пермяцкого фольклора «Чудо» стал гала-концерт самодеятельных творческих коллективов «Кэн это аджилым, кэн это кылыма» («Уж и где это видано, уж и где это слыхано»). Концертные программы фольклорного, песенного, хореографического жанров представили творческие коллективы Афанасьевского муниципального округа, Омутнинского и Белохолуницкого районов и соседних регионов: Пермского края и Республики Удмуртия.

Целью фестиваля является привлечение внимания общественности к возрождению и сохранению самобытной культуры коми-пермяцкого народа, содействие в популяризации народных коми-пермяцких традиций и культуры на межрегиональном уровне.

Пресс-центр правительства Кировской области.