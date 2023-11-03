Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления с Днём народного единства!

Этот праздник стал частью российской истории, олицетворением сплочённости нашего народа, символом преданности стране. Сохранение единства государства, его исторической памяти, уважение разницы взглядов, плодотворный и добросовестный труд - залог мира и стабильности в России.

От усердного труда каждого из нас, преданности своему делу, сплочённости коллектива, семьи зависят благополучие общества и страны в целом. Ваш ежедневный труд служит гарантией развития экономики, государства. А значит, его укреплению!

От нас с вами зависит, каким будет будущее нашей страны, как будут жить наши дети и сколько сил приложат для процветания Родины. Наша задача сегодня - сделать всё возможное, чтобы Россия оставалась единой, могущественной и несокрушимой на все времена!

Пусть не только этот праздник, но и каждый день станет для нас символом взаимопонимания и доброты. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения заветных желаний.

С уважением, руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин.