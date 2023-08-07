Уют малых городов. Ещё два города Кировской области благоустроят за федеральный счёт

Фото: ВятГУ

Омутнинск и Слободской стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом Омутнинск выиграл его уже во второй раз.

Районные центры Кировской области не впервые участвуют в этом конкурсе, хотя сначала реализация проектов-победителей шла со скрипом. Но опыт нарабатывается, поэтому хочется надеяться, что нынешние победители учтут прежние ошибки и избежат их повторения.

Напомним, что конкурс проектов по благоустройству малых городов был запущен в 2018 году. Эту инициативу поддержал лично Президент России Владимир Путин.

За прошедшие годы всероссийский конкурс набрал большую популярность, так как дал возможность муниципалитетам решить часть своих проблем за счет федеральных средств. С 2018 по 2022 год на участие в нём было подано свыше двух тысяч заявок, реализовано 800 проектов. На них из федерального бюджета выделено почти 55 триллионов рублей.

Пионером среди городов Кировской области является Советск, чей проект «Советск.Кукарка. ПРО:явление» стал победителем в 2019 году.

В этом году конкуренция среди участников конкурса была значительной (как, впрочем, и ранее). Было подано почти 400 заявок, из которых предстояло выбрать 80. Кировская область нынче заявлялась с шестью проектами, но победителями стали только два.

В Слободском, согласно проекту, будет благоустроен старый Городской парк. Этот парк находится вдоль главной улицы города - Советская, но сегодня он в запущенном состоянии. Парк будет обновлен: здесь соорудят пешеходные дорожки, построят кафе, установят беседки, сцену, танцплощадку и спортивные зоны для волейбола, стритбола и воркаута.

Ранее Слободской принимал участие в этом конкурсе с проектом реконструкции исторического центра, но то­гда не смог победить. Поэтому проект разбили на несколько частей и решили каждую из них реализовать в рамках других программ. Сегодня пришла очередь городского парка.

А вот Омутнинск решил продолжить благоустройство главной набережной. Поэтому и свой проект городские активисты назвали «Заводной Омутнинск-2». В его рамках от ул. Коковихина до ул. Горького будет восстановлен тротуар, создана велодорожка, оборудованы спуски к воде и пирсы, зона проката лодок, а также благоустроен городской пляж.

Кстати, Омутнинск был вторым городом области, заявка которого победила на всероссийском конкурсе. А произошло это в 2020 году.

И вот тут нельзя обойти вниманием тот факт, что все три первых проекта-победителя из Кировской области были закончены со значительным нарушением установленных сроков.

В Советске, например, негативную роль сыграла эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Внес свой вклад и депутат Законодательного собрания Кировской области Сергей Мамаев (уроженец Советска). Его огульная критика городского руководства привела к отставке главы Советска и, соответственно, к пролонгации сроков сдачи объекта.

Человеческий фактор помешал вовремя сдать и проект благоустройства сквера «Река времени» в Кирово-Чепецке. Не случайно бывшего главу городской администрации Владислава Мохова суд наказал полутора годами лишения свободы за «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».

По версии суда, Мохов с июня по октябрь 2021 года, зная о том, что подрядчик ООО «Дагстройсервис» не сможет выполнить работы по реализации проекта «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайской» нацпроекта «Благоустройство территорий. Жильё и городская среда» в установленные сроки, подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ. В результате недобросовестный подрядчик ООО «Дагстройсервис» получил из бюджета муниципального образования оплату незавершённых работ в сумме более 8,3 млн. рублей.

В результате сквер в Кирово-Чепецке был сдан лишь в конце сентября 2022 года.

В этом году должен завершиться еще один проект, победивший во всероссийском конкурсе. Его воплощают в Яранске.

Проект выиграл конкурс в августе 2021 года и называется «Стрелецкая слобода». Работы там сегодня идут полным ходом. Но пока трудно сказать, управятся ли строители в отведенный им срок.

Иван ТРОФИМОВ.