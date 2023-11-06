Успеть за 57 дней. Смогут ли в Кирове догазифицировать все деревни и сёла к Новому году?





Тема газификации в Кировской области если не острая, то весьма актуальная. При любой власти и при любой погоде люди поднимают этот вопрос, будь то прямая линия губернатора или личная встреча представителей власти с жителями. Почему? Вполне очевидно. Ведь, по данным нашего министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в Кировской области газифицировано 14 районов из 39-ти, или лишь 36 процентов региона.

В городских округах ситуация намного лучше: в четырех из шести газ есть. К тому же в этом августе голубое топливо появилось еще и в Котельниче. В целом, по данным того же ведомства, уровень газификации природным газом составляет 53,1 процента. Для сравнения: в среднем по России - 73 процента.

Всё по плану

Несмотря на то что в последний год из уст представителей власти жители области так часто слышат о дополнительных вливаниях, об увеличении темпов газификации, о сокращении её сроков, в регионе по-прежнему действует программа, подписанная между Миллером и Васильевым ещё в 2020 году.

«В настоящее время в Кировской области мероприятия по проектированию и строительству объектов газификации, необходимых для обеспечения газоснабжения в негазифицированных населенных пунктах Кировской области, осуществляется силами единого оператора газификации ООО «Газпром газификация» и газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Киров» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021 - 2025 годов, утвержденной губернатором Кировской области и председателем правления ПАО «Газпром», - следует из ответа министерства. Вот так. Объем финансовых средств на газификацию в программе четко разбит по годам и крутится примерно вокруг одной цифры - 4,4 млрд рублей. Все услуги - только за счет средств компаний группы «Газпром».

Для наглядности приведем конкретные цифры в соответствии с программой.

Финансирование мероприятий по газификации составляет:

- 2023 год - 4370,0 млн рублей;

- 2024 год - 5044,8 млн рублей;

- 2025 год - 4430,8 млн рублей.

Из бюджета Кировской области выделяются финансовые средства только на корректировку схем газо­снабжения. В этом году на эти нужды направили 20 млн рублей. Принимая во внимание вложения корпорации, можно сделать вывод, что вклад области практически невесом.

Обещанного всё ещё ждут

Пока же в Кировской области без этого природного ресурса обходятся жители 25 районов и одного городского округа. Но и те районы и города, в которых топливо все-таки есть, полностью не «закрыты». Так, например, в этом году активно взялись за догазификацию поселков и СТО, входящих в МО «Город Киров». Глава региона даже пообещал завершить эту работу целиком до конца 2023 года.

«Все слободы и деревни в черте Кирова будут догазифицированы», - смело заявил он еще в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. «До конца следующего года (2023-го. - Ред.) у всех семей муниципального образования «Город Киров» будет газ. Проведём его более чем в 90 деревень и сёл. Работы в рамках соглашения начнутся уже летом!» - обещал почти полтора года назад врио губернатора области.

Насколько успешно справятся с поставленной задачей, пока выяснить не удалось. В областном министерстве, зная обозначенные главой региона сроки, ответили на конкретные вопросы: сколько населённых пунктов в черте города Кирова было догазифицировано в 2023 году? Сколько населённых пунктов (деревни и сёла) в Кирове предстоит догазифицировать? В какие сроки? Ответ сформулировали весьма уклончиво:

«До конца текущего года планируется создать техническую возможность для подключения домовладений в 126 населённых пунктах города Кирова».

Из ответа также не ясно: это ещё 126 за оставшиеся два месяца или всего 126 за текущий год? А ранее губернатор вообще говорил только о 90 деревнях и сёлах, требующих догазификации.

Между тем газ в Кирове продолжают ждать. Например, Виталий Будин, который обратился за помощью к главе региона, написал 26 сентября этого года обращение в соцсети:

«Добрый вечер, Александр Валентинович. Хотелось бы узнать, когда будут проводить природный газ по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 38-б. Ждём с 2005 года. В прошлом году просили 85 тыс. рублей, мы были согласны, но в администрации нас послали. В этом году запросили два миллиона рублей с дома. Дом всего трёхэтажный, двухподъездный и 16 квартир. Откуда такая цена? Хотелось бы провести как можно скорее и не так дорого».

Газу быть!

Работа по газификации в регионе, конечно, ведется.

В этом году, согласно графику Программы, планируется создать техническую возможность для подключения более трёх тысяч домо­владений и квартир, 33 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий в 26 населённых пунктах Кировской области. Это: деревни Поповка, Гостево, Летовцы, Пантюхино, Татары, Кузнецы, Лубягино, Нагоряна, Глушиха, Ерши, Голодница, пос. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района; пос. Чепецкий, деревни Городище, Березник, Большие Пасынки Зуевского района; деревни Чащино, Сомовщина, Варнаки, село Ботыли Нолинского района; дер. Городище и Слудка, с. Ильинское Немского района.

Также планируется завершить строительство внутрипоселковых газопроводов в деревнях Быданово и Великое Поле Белохолуницкого района. Там пуск газа будет осуществлен после завершения строительства межпоселкового газопровода до города Белая Холуница.

За счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа по сетям АО «Газпром газораспределение Киров» в 2023 году планируется завершить строительство распределительных газопроводов для газоснабжения ул. Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова, жилых домов в дер. Сиухино (Ленинский район г. Кирова), в пос. Сидоровка (Первомайский район г. Кирова), в деревнях Алдарово и Каменный Ключ Новосмаильского сельского округа Малмыжского района общей протяженностью 25,7 км.

В рамках реализации программы догазификации в газифицированных населенных пунктах всей Кировской области до конца текущего года будет создана техническая возможность для подключения к сетям газораспределения более 15 тысяч домовладений в 442 населенных пунктах региона.

По данным Газпрома, в 2023 году планируется завершить строительство сетей газораспределения протяженностью 225 км, из них четыре межпоселковых газопровода протяженностью 57 км и 26 внутрипоселковых протяженностью 168 км.

Какие планы?

В следующем году планируется завершить строительство внутрипоселковых газопроводов в 24 населенных пунктах.

В Уржумском районе газ появится в деревнях Меркуши, Адово, Тюм-Тюм, селе Байса, починке Лебедевский, в Кумёнском - в деревнях Городчики и Плотники, в Оричевском - в дер. Брагичи, сёлах Монастырщина, Пищалье, в Слободском районе - в деревнях Сапожнята и Вотское. Голубое топливо в следующем году обещают сёлам Медяны и Загарье, деревне Подгорцы в Юрьянском районе, городу Белая Холуница, деревням Пасегово и Федосята, пос. Климковка Белохолуницкого района. Также газ зайдёт в Омутнинский район (посёлок Белореченск), в деревню Барановщина, село Соколово Немского района, в деревни Жабриевская и Гари Сунского района.

В 2025 году количество населенных пунктов, куда доберется газ, резко снизится. Против 26-ти и 24-х лишь девять деревень в четырех районах: Кирово-Чепецком, Оричевском, Зуевском, Нолинском.

В целом при изучении работы по газификации за три года (2023 - 2025) нам данных о северных районах не попалось. Всё потому, что в Программу развития газоснабжения и газификации Кировской области на период 2021 - 2025 годов они просто не входят.

Каковы перспективы их попадания в пятилетку на период 2026 - 2030 годов? Ответа на этот вопрос пока нет и вряд ли будет в ближайшее время. Но дежурное «вопрос прорабатывается» в минЖКХ всё же сказали.

Л. СЕМЁНОВА