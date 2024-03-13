Юрий Култынов: «Олимпия» играет для своих болельщиков»

Фото: Иван Молот

Перед стартом Кубка регионов главный тренер ХК «Олимпия» рассказал о подготовке хоккеистов, достигнутых результатах в регулярном первенстве НМХЛ, ответил на личные вопросы.

– По итогам прошлого сезона «Олимпия» впервые за многие десятилетия своей истории добилась крупного успеха в молодёжном хоккее. Понятно, что в этом сезоне болельщики ждут от команды взятия новой высоты. Чувствуете ли вы тяжесть этой ответственности или сумели абстрагироваться и движетесь к намеченной цели без лишних эмоций?

– В этом сезоне от команды ждут больших прорывов. На данный момент всё складывается так, как мы планировали. В прошлом сезоне мы завоевали бронзу. Мы долго к этому шли. Я, как главный тренер, работаю с «Олимпией» с 2021 года. И, скажем так, все эти ступени прошёл вместе с командой. Тогда была задача просто попасть в плей-офф. Мы с этой задачей справились. На второй сезон команда уже не просто попала в плей-офф, а заняла второе место в конференции. Дошли до полуфинала, завоевали бронзу. Конечно, мы очень этим довольны. Безусловно, уровень ожиданий болельщиков вырос, и мы стараемся их ожидания оправдать. В первую очередь «Олимпия» играет для них.

В этом сезоне мы заняли первое место в восточной конференции. Это уже лучше, чем в прошлом сезоне. Выросла результативность. В прошлом году «Олимпия» за 40 матчей набрала 62 очка и заняла второе место. В этом сезоне мы набрали в 44 матчах 74 очка.

– Костяк нынешней «Олимпии» составляют воспитанники кирово-чепецкой и кировской школ хоккея 2003 года рождения. С ними вы работает уже семь лет. Именно с вами эти парни прошли путь из юношеского в юниорский и далее в молодёжный хоккей. Правильно ли понимаю, что это ваши самые первые воспитанники, именно с ними вы состоялись как тренер?

– Да, это мой первый тренерский опыт. Это был 2015 год, когда я пришёл в школу «Олимпия». Появилась возможность работать с детской командой 2003 года рождения. Это были только чепецкие ребята. Мы тогда выступали на турнире «Золотая шайба». Уже в следующем сезоне, в 2016-2017 годах, мы играли объединённой командой: часть кировских ребят, часть – чепецких. Играли на первенстве федерального округа. Ну, и с этими же ребятами, вы правы, мы зашли в ЮХЛ, то есть прошли все ступени. С ними же в 2021 году зашли в Национальную молодёжную хоккейную лигу.

– Не горько будет расставаться после стольких лет работы, ведь нынешний сезон для этих игроков - последний в молодёжном хоккее?

– Наверное, будет тяжело. Нужно до этого момента дожить. Я пока его представить не могу. Думаю, что тяжело будет не только мне, потому что многих ребят уже считают своими кумирами и болельщики. Ребята из детской юношеской школы пытаются повторять Максима Пикова или Тимофея Пономарёва.

Это ребята, к которым они привыкли, на которых они ходят смотреть. Не только на команду, есть болельщики, которые приходят на конкретных игроков.

– Как правило, любое творчество начинается с копирования чужого опыта, и, только изучив его, человек начинает творить сам. Было ли что-то подобное в вашей тренерской карьере? Был ли у вас кумир?

– Кумиров как таковых не было. Безусловно, любой начинающий молодой тренер должен опираться на предыдущий опыт коллег, от которого можно было бы оттолкнуться. Для меня таковой стала совместная работа с Валерием Николаевичем Кардаковым в объединённой команде Киров – Кирово-Чепецк в 2016 году. Дальше я уже продолжал путь самостоятельно. Сейчас уже сложились и философия, и понимание, и в голове какая-то своя идеальная игра.

– Многие подмечают в вас незаурядный педагогический дар. Должен ли хоккейный тренер быть педагогом? Нужно ли это во взрослом хоккее?

– Тренер должен не только научить молодого хоккеиста техническим навыкам, но и развивать его качества, выносливость, силу и так далее. И должен развивать его вне хоккея. Очень важно, чтобы хоккеист был не только технически силён, но и психологически устойчив, чтобы выдерживал тяготы и лишения от получаемых нагрузок, выдерживал соперника. Скажу честно, особенно остро бывает именно в молодёжном хоккее. Ребята очень тревожны, очень взволнованны, зачастую не знают, какой путь выбрать: пойти после 11-го класса в институт или связать свою жизнь с хоккеем? Поэтому очень много бесед в тренерской проходит не на тему, как играть в хоккей, а о том, как жить дальше.

Что касается второго вопроса, тренеры работают с командой уже профессиональных, взрослых хоккеистов, с которых имеют право спрашивать. То есть там, наверное, уже не педагогические таланты выходят на первый план, а именно профессиональные.

– Хоккей знает немало типов тренеров. Вы по отношению к игрокам как себя позиционируете – как суровый диктатор или как друг и наставник? Или все методы приемлемы в зависимости от ситуации?

– Скажем так, есть два Юрия Култынова. Например, на льду во время тренировочных процессов требую жёсткой дисциплины, выполнения задания, системности игры и так далее. За пределами льда стараюсь не то чтобы подбодрить или направить, а поддержать в первую очередь. Ребята могут с любым вопросом, не только о хоккее, зайти, пообщаться. Мы всегда постараемся создать для хоккеиста самые комфортные условия. Поэтому должен быть баланс.

Совсем демократичным я не имею права быть, это всё-таки молодые ребята, которые могут сбиться с пути истинного, их нужно поддерживать. Но и совсем авторитарным тоже быть нельзя, от этого и результата никакого не будет. Мы продолжаем искать подход к каждому хоккеисту. Некоторых нужно постоянно подстёгивать, с другими это вообще не работает.

– Когда команде что-то не удаётся, в случае проигрыша сильно ли вы переживаете и кого вините? Себя, игроков, всех вместе, соперника?

– Сначала идёт анализ матча. После каждой игры болельщики, довольные или недовольные, уходят домой, а тренерский штаб остаётся на рабочем месте и просматривает игру по горячим следам. Соответственно, после анализа можно принять какие-то решения, сделать выводы. Затем уже выявляются виновники, как говорится, уже точечно. Если мы понимаем, что всё мы делали верно, всё правильно, но почему-то у нас не сложилось, то это один момент. Бывают игры, когда и мы были правы, и хоккеисты играли здорово, но не повезло. Это спорт, очень велика роль фарта, влияние внешних факторов - судейства, соперника, чего-то ещё.

У нас в этом сезоне было как минимум две такие игры. В Мичуринске мы играли очень здорово, играли намного сильнее. Но есть удача, фарт спортивный, как хотите называйте. После проигранного матча мы ребят поблагодарили. Сказали, что они сделали всё правильно, играли здорово, но это был не наш день. Такое тоже бывает. Редко, но бывает.

– Завершились матчи регулярного первенства НМХЛ, сейчас проходят игры плей-офф. Как оцениваете шансы команды на прохождение этих испытаний?

– В первую очередь настраиваемся на соперника. Будем двигаться от матча к матчу, не сбавляя оборотов.

Беседовал Артём СМИРНОВ.

Несколько личных вопросов.

– Суеверный ли вы человек? Есть ли какие -то традиции у команды перед играми?

– Да, отчасти суеверный. Есть свои традиции и у меня, и у команды, но секрет раскрывать не буду.

– Какой матч в вашей тренерской карьере вам запомнился больше всего?

– В каждом сезоне есть матч, который особенно запоминается. В этом сезоне это встреча с «Кристаллом», когда за десять минут до конца матча проигрывали 1:4, но смогли собраться и выиграли 6:5. В карьере запомнился матч, не связанный с результатом: на выезде в Ижевске первый матч провели с пустыми воротами, двух вратарей удалили, играли с шестым полевым игроком, проиграли, но на следующий день победа была за нами.

– Есть ли у вас любимый хоккейный клуб кроме «Олимпии»?

– Не являюсь фанатом какой-то конкретной команды. Слежу за МХЛ, на ВХЛ уже времени не хватает. Если всё же говорить о клубе, то болею за «Локомотив» (Ярославль), воспитанником которого я являюсь.