Юрий Култынов: «Надо играть строже»

9 ноября «Олимпия» сыграла в самый северный хоккей.

Кирово-­чепецкая команда встретилась с соперником за полярным кругом. Хоккейный клуб «Норильск» в прошлом году прошёл в плей-­офф розыгрыша ВХЛ и, объективно, соперник показывал высокий уровень. При этом клуб молодой, его создали только в минувшем году, не опираясь на прошлую историю хоккея в Норильске. Многое определил щедрый бюджет, с которым клубу удалось нанять перспективных игроков.

Матч преподнёс сюрприз, к несчастью неприятный: «Олимпия» не просто уступила, а проиграла всухую, со счётом 0:4.

Юрий Култынов, главный тренер ХК «Олимпия»:

«Понимали, что приехали в гости к одному из лидеров. Желание и настрой у ребят были, начали неплохо. К сожалению, не реализовали большинство в первом периоде. Во втором периоде были моменты, но наши же ошибки привели к пропущенным шайбам. Пропустили, затем удаление сами себе привезли. К сожалению, строгости сегодня не хватило. Шайба не шла, но не скажу, что моментов не было. их создали много, и в большинстве во втором периоде шайба по ленте ходила. Но надо играть строже. Когда не можешь забить, нужно играть надёжнее в обороне.

Проблема у нас в том, что состав меняется. Сейчас появились мастеровитые игроки, в начале сезона была совсем молодёжь. Из­за плотного графика тренировок очень мало, поэтому ошибки именно в обороне появляются. Организация придёт только через игры, поэтому нам нужно будет время. Если в начале сезона адаптация нужна была молодым ребятам из НМХЛ, то сейчас, наоборот, опытным, которые только­только влились в нашу команду».

Следующей остановкой «Олимпии» стал Красноярск, чей «Сокол» сейчас занимает 24­-ю позицию в рейтинге команд чемпионата. Кирово-­чепецкая же команда входит в тройку аутсайдеров.

12 ноября уже в конце первого периода табло беспощадно констатировало счёт 0:4 в пользу «Сокола». В большинстве случаев это неотыгрываемое преимущество соперника ­ и каждый участник матча это понимал.

Когда игра разворачивается таким образом, да ещё вдали от дома и от поддержки трибун, велик соблазн смириться с поражением и опустить руки. Поступи «Олимпия» так, команду ждал бы самый серьёзный разгром в сезоне. Причём от соперника, которого нельзя назвать заведомо более сильным.

Кирово-­чепецкая команда смогла выстроить оборону только во втором периоде, уменьшив число пропущенных шайб до одной. А размочить нулевой счёт команде удалось в третьем периоде, в котором шайбы «Соколу» забили Андрей Караваев и Дмитрий Овечкин. Итоговый счёт ­ 5:2.

Юрий Култынов:

«Уступили по всем статьям первый период. Возможно, сказывается груз ответственности за серию неудач. Полностью не справились с натиском соперника. Во втором периоде выровняли игру, были моменты, да и в первом они тоже были. Вообще, с точки зрения игры в атаке у меня претензий к ребятам нет. Создали, наверное, моментов на пять голов, но надо реализовывать свои моменты, нужно грамотнее играть в обороне. Тогда результат придёт. За третий период ребятам спасибо. Молодцы, что руки не опустили».

Впереди у «Олимпии» игра в Новокузнецке с «Металлургом», а завершит команда выездную серию игрой в Барнауле.

Подготовлено по материалам чепецк.ру.

Фотографии ХК «Норильск» и ХК «Сокол».