«Уралхим» завершил реализацию проекта по увеличению содержания фосфора в удобрениях
ЭКОНОМИКА
В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» реализован проект «Прием, передача и дозирование ортофосфорной кислоты (ОФК) в азотно-фосфорный раствор (АФР)». Фактические затраты по проекту составили около 60 млн рублей.
Необходимость в этом проекте обусловлена поиском новых рынков сбыта, что требует расширения продуктовой линейки выпускаемых удобрений и выпуска новых марок с более высоким содержанием водорастворимых фосфатов.
Предприятие получает фосфаты из апатита путем разложения его азотной кислотой, что определяет количество нерастворимых веществ. Добавление ортофосфорной кислоты позволяет увеличить содержание водорастворимого фосфора в конечном продукте NPK.
На чепецком заводе модернизированы узлы приема и дозирования ОФК, проложены дополнительные трубопроводы. Монтаж оборудования осуществлялся в условиях работающего производства.
Михаил Крупнов, главный технолог по минеральным удобрениям филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:
Значимость этого проекта заключается в том, что он позволяет нам выйти на новые рынки сбыта и определяет экономическую эффективность деятельности всего предприятия.
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