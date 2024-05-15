«Уралхим» выделит 5 млн рублей на гранты для чепецких школ

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» провел грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецка. В нем приняли участие 11 школ города, многофункциональный ресурсный центр Кирово-Чепецка и Кировский кадетский корпус (Просница).

Представленные проекты касались фиджитал образования, которое подразумевает слияние физической активности и IT-технологий, оснащения кабинетов технологии, ОБЖ, химии, модернизации актового зала, развития направления по управлению беспилотными аппаратами, а также инклюзивного образования.

Презентации будет оценивать конкурсная комиссия, в составе которой представители «Уралхима», администрации и департамента образования города. Итоги будут подведены в ближайшее время. Победители получат гранты на общую сумму 5 млн рублей.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного собрания Кировской области:

Проведение грантовых конкурсов для школ — ежегодная традиция предприятия с 2018 года. Видно, как меняется направленность проектов в зависимости от требований времени. Мы рады нашему социальному партнерству, благодаря которому школы могут реализовывать свои инициативы и идеи детей, чтобы сделать учебный процесс интересным.

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