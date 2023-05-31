«Уралхим» вложит средства в новую хоккейную школу

В Кирово-Чепецке планируют создать «Центр развития хоккея с шайбой». Об этом и о других вопросах развития спорта в регионе говорили представители «Уралхима» на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Глава региона вместе с членами Правительства области, сотрудниками администрации города провел встречу с директором по спорту и молодежной политике «Уралхима» Радмиром Габдуллиным и директором филиала «КЧХК» Юрием Шульгой.

Основной темой обсуждения стала поддержка детского хоккея в Кировской области. Так, в городе планируется создать автономную некоммерческую организацию «Центр развития хоккея с шайбой в Кирово-Чепецке» и Кировское областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа по хоккею «Олимпия». Последнее появится путем разделения КОГАУ «Спортшкола «Дымка», в состав нового учреждения также войдет ледовый дворец «Олимп-Арена» и его штат.

Новая спортшкола позволит более эффективно готовить в городе Кирово-Чепецке хоккеистов, кроме того, воспитанники получат возможность участвовать во всех спортивных турнирах.

Александр Соколов, губернатор Кировской области:

Главное — чтобы детский спорт развивался, чтобы как можно больше наших мальчишек и девчонок занимались им. Когда ребенок занимается спортом, он не совершает глупостей, поскольку тренер — это больше, чем учитель. Тренер — это наставник, который не дает ребенку сделать непоправимых ошибок.

Глава региона дал поручение первому зампреду регионального правительства составить дорожную карту всех необходимых мероприятий и отметил, что все преобразования должны быть завершены в ближайшие несколько месяцев.

Радмир Габдуллин, директор по спорту АО «ОХК «Уралхим»:

Поддержка спорта и здорового образа жизни является одним из основных направлений деятельности «Уралхима». Компания вкладывается в развитие регионов присутствия, обустраивает инфраструктуру и создает комфортные условия для жизни населения. «Уралхим» готов активно включиться в работу по созданию хоккейной школы и реализации спортивных инициатив в Кирово-Чепецке.

Также участники встречи обсудили варианты сотрудничества в рамках организации турнира по смешанным единоборствам Ural FC — его планируется провести в Кировской области в начале 2024 года. Кроме того, Радмир Габдуллин рассказал о межрегиональном проекте «Миссия чемпиона». В его рамках будут проходить мастер-классы для детей с участием именитых спортсменов, лидеров общественных мнений, деятелей культуры и здравоохранения.