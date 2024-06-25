«Уралхим» станет партнером Вятского автомобильно-промышленного колледжа в реализации федерального проекта

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» примет участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Вятском автомобильно-промышленном колледже (ВАПК).

Кировская область стала победителем конкурса на предоставление гранта по федеральному проекту «Профессионалитет» по созданию образовательно-производственного кластера «Химическая отрасль». В Кирово-Чепецке кластер будет создан на базе ВАПК.

Сотрудничество предприятий химической отрасли и образовательных учреждений по данному проекту позволит проводить подготовку сотрудников среднего звена в соответствии с запросами работодателей, повысить уровень качества профессионального образования и сократить дефицит рабочих кадров.

Для реализации задач ВАПК получит государственный грант в размере 100 млн рублей. На эти средства будут оборудованы новые мастерские и лаборатории, например, лаборатории неорганической и органической химии, эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, информационных технологий в профессиональной деятельности, участок автоматизации производства. «Уралхим» со своей стороны направит 10 млн рублей и такую же сумму на обеспечение необходимым оборудованием для прохождения практики на предприятии.

Консультационную поддержку в сопровождении заявки на грант оказала депутат Государственной Думы Мария Бутина.

Мария Бутина, депутат Государственной Думы:

Поддержка образовательных и производственных центров в рамках проекта «Профессионалитет» программы «Развитие образования» — важный шаг для организаций, реализующих программы среднего профессионального образования регионов. Особую благодарность выражаю Министерству просвещения Российской Федерации за то, что в центре внимания оказалась Кировская область, город Кирово-Чепецк и такие перспективные партнеры, как «Уралхим».

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

«Уралхим» и ВАПК — давние партнеры в вопросах подготовки кадров. Ежегодно к нам на предприятие приходят выпускники колледжа. Мы оказываем помощь в развитии образовательного учреждения, совершенствовании его материально-технической базы. Наши специалисты участвуют в разработке программ обучения, оценивают знания студентов в составе государственных экзаменационных комиссий. Победа ВАПК в этом гранте означает новый этап развития нашего сотрудничества.

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