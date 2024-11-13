«Уралхим» стал региональным партнером всероссийской акции «Открытая лабораторная»
ОБЩЕСТВО
При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирове и Кирово-Чепецке прошла всероссийская просветительская акция «Открытая лабораторная».
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Участником лабораторной мог стать любой желающий старше 12 лет. В этом году организатором выступило сообщество российских популяризаторов науки и научных коммуникаторов.
В Кирово-Чепецке площадкой для проведения мероприятия выступил многопрофильный лицей. Более 85 жителей города проверили свою научную грамотность и узнали много полезной информации о мире через призму знаний о физике, химии и биологии.
Участников «Открытой лабораторной» поприветствовали сотрудники филиала «КЧХК» —депутаты городской Думы Елена Изергина и Вячеслав Долгоаршинных. Они также наградили призеров подарками: научно-популярными книгами, интеллектуальными играми и конструкторами.
Первая массовая просветительская акция в России состоялась в 2017 году. В 2019 году «Открытая лабораторная» была награждена всероссийской премией «За верность науке» в номинации «Прорыв года».
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.