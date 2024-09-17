«Уралхим» стал генеральным партнером Дня города в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал генеральным партнером празднования 69-го Дня города в Кирово-Чепецке. Традиционно праздник проводится при поддержке предприятий города. Завод выделил большую часть средств — 2 млн рублей.

Накануне праздника мероприятия прошли в микрорайонах Кирово-Чепецка. Для горожан проходили мастер-классы, конкурсы, концерты. Депутаты городской Думы — сотрудники «Уралхима» поздравили жителей и отметили активистов районов.

В День города на главной сцене по традиции состоялось вручение муниципальных наград. Жителей поздравила глава города Елена Савина. К поздравлениям присоединился депутат Законодательного собрания региона, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» Александр Иванишин.

Для гостей праздника выступили различные творческие и музыкальные коллективы Кирово-Чепецка, а также кавер-группа «Soldout» (Москва) и вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня». Завершился День города салютом.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

В последние годы Кирово-Чепецк меняется, преображается. При поддержке «Уралхима» с 2021 года реализуется программа по благоустройству города: ремонтируются тротуары и спортивные объекты, обустраиваются общественные пространства. В следующем году Кирово-Чепецку исполнится 70 лет. В преддверии юбилея предстоит большая подготовительная работа. Уверен, что она будет проходить при поддержке жителей и предприятий.

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