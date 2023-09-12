«Уралхим» стал генеральным партнером Дня города Кирово-Чепецка

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал генеральным партнером празднования Дня города в Кирово-Чепецке. Городу исполнилось 68 лет.

Традиционно праздник проводится при поддержке предприятий города. Большую часть средств — 1,5 млн рублей — выделил филиал «КЧХК».

Праздничные мероприятия начались в микрорайонах Кирово-Чепецка за три дня до главного праздника. В каждом из них проходили мастер-классы, конкурсы для детей и взрослых, концерты. Депутаты городской Думы — сотрудники «Уралхима» награждали активистов почетными грамотами.

В День города на главной сцене по традиции состоялось вручение муниципальных наград. С праздником жителей поздравили заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Ирина Морозова и глава города Елена Савина. К поздравлениям присоединился депутат Законодательного собрания региона, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» Александр Иванишин. Он вручил 13-ти подросткам города их первые паспорта. Для гостей праздника также выступили различные творческие и музыкальные коллективы Кирово-Чепецка. Завершился праздник салютом.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

«Кирово-Чепецк — мой родной город, который я люблю. Мне приятно видеть, как он преображается год от года. «Уралхим» не может оставаться в стороне от того, что происходит в Кирово-Чепецке, поэтому старается поддерживать все стороны жизни города. Для компании важно, чтобы дети имели возможность посещать детские сады, полноценно заниматься спортом, учиться в школах с современным оборудованием».