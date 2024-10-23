«Уралхим» создал уникальный арт-объект в Кирово-Чепецке

В Кирово-Чепецке появился арт-объект, созданный в рамках масштабного проекта в области уличного искусства «#ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому».

Мурал филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» занимает площадь торца офисного здания с первого по четвертый этаж. Здесь изображена девушка — сотрудница предприятия с колбой с удобрениями Группы. На рисунке также присутствуют цветы, овощи и ягоды, которые выращиваются благодаря продукции «Уралхима».

Масштабный арт-объект на тему продовольственной безопасности придуман и спроектирован совместно с творческой группой во главе с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Каменских (Вячеслав Moff).

Цель арт-коллаборации — рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников Группы «Уралхим» и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия Компании.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы рады, что в Кирово-Чепецке появилось такое яркое произведение уличного искусства, настоящее украшение микрорайона. Этот мурал — подарок к юбилею нашего города, который мы отметим в следующем году. Через яркие образы получилось раскрыть миссию «Уралхима» «Мир без голода» и показать, что работа на кирово-чепецком предприятии важна для решения глобальной проблемы продовольственной безопасности.

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