«Уралхим» публикует ESG-отчет за 2022 год

АО «ОХК «Уралхим» (Компания) опубликовало ESG-отчет за 2022 год, в котором отражены ключевые качественные и количественные результаты деятельности в области устойчивого развития по экологическому, социальному и управленческому аспектам.

ESG-отчет подготовлен в соответствии со стандартами отчетности Global Reporting Initiative (GRI) и Sustainability Accounting Standards Board (SASB), а также ориентируется на рекомендации группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с климатом (TCFD). Отчет прошел процедуру общественного заверения Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Ниже представлена информация о некоторых достижениях Компании за 2022 год по основным направлениям операционной и проектной деятельности в рамках реализации ESG-стратегии «Уралхима».

В рамках экологического аспекта Компания снизила выбросы парниковых газов, повысила энергоэффективность и сократила энергопотребление, а также сократила объемы водозабора. В отчетном периоде «Уралхим» увеличил расходы на охрану окружающей среды, направив на эти цели около 2,7 млрд рублей.

В социальном направлении «Уралхим» продолжал активно привлекать молодых специалистов и расширять сотрудничество с вузами. Компания увеличила социальные инвестиции до 686 млн рублей с целью развития территорий присутствия и улучшения условий жизни сотрудников. Кроме того, в 2022 году не было допущено ни одного случая смертельного травматизма среди сотрудников, а также аварий и пожаров.

Одним из главных стратегических приоритетов «Уралхима» являются развитие и поддержка устойчивого сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности, в том числе повышение рационального применения продукции Компании фермерскими хозяйствами и предоставление качественного агрономического сервиса клиентам. В 2022 году «Уралхим» организовал 79 мероприятий по повышению агрономической грамотности, в которых приняли участие 13 250 человек.

В контексте управленческого аспекта Компания продолжила развитие системы риск-менеджмента и противодействия коррупции. Большое внимание уделялось продвижению практик устойчивого развития по цепочке поставок. В 2022 году «Уралхим» разработал систему оценки поставщиков на соответствие ESG-критериям и оценил около 13% своих поставщиков. Компания также продолжила цифровую трансформацию, в том числе запустила корпоративный образовательный проект «Школа аналитика данных», ориентированный на обучение сотрудников современным инструментам работы с данными, позволяющим автоматизировать ежедневную работу.

Более подробную информацию об ESG-деятельности «Уралхима» можно получить по ссылке:

https://www.uralchem.ru/upload/iblock/ee0/tiev16kenutp074av3ohslembk131dwd/UralchemESGrus.pdf