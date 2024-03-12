«Уралхим» провел традиционную акцию «Добрый урожай»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» к 8 марта провел традиционную благотворительную акцию «Добрый урожай». Трехкилограммовый пакет качественных минеральных удобрений от «Уралхима» получили более 40 000 женщин Кировской области.

Акция проходит с 2016 года в районах, где депутатами в Законодательное собрание региона избраны сотрудники «Уралхима»: Афанасьевский, Верхнекамский, Подосиновский, Лузский, Опаринский, Мурашинский, Юрьянский, Кирово-Чепецкий и город Кирово-Чепецк. Жительницы этих районов в возрасте от 55 лет получают в подарок пакет с удобрениями производства филиала «КЧХК».

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Мы проводим акцию «Добрый урожай» уже в девятый раз. В этом году женщинам-садоводам области подарено более 120 тонн минеральных удобрений. Это хороший подарок в преддверии дачного сезона. Каждый год мы получаем много добрых отзывов от жительниц региона, поэтом мы намерены и дальше продолжать эту традицию.

Елена Белёва, глава Афанасьевского муниципального округа Кировской области:

В рамках социального партнерства с «Уралхимом» в нашем районе проводятся мероприятия, решаются социально значимые вопросы. Уже ставшую традиционной весеннюю акцию «Добрый урожай» знают и ждут. Благодарим «Уралхим» за внимание и поддержку.

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