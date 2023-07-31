«Уралхим» провел собственную сессию на форуме Россия —Африка, посвященную путям преодоления голода в Африке

АО «ОХК «Уралхим» — один из ключевых поставщиков российских минеральных удобрений в Африку — провело сессию «Стабильность рынка удобрений как гарантия ликвидации голода в африканских странах» в рамках второго экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

В сессии приняли участие лидеры стран и регионов, главы российских и африканских организаций, имеющих непосредственное отношение к вопросам обеспечения продовольственной безопасности в Африке: Эммерсон Мнангагва, президент Республики Зимбабве, Кассим Маджалива Маджалива, премьер-министр Объединенной Республики Танзания, Никита Гусаков, генеральный директор АО «ЭКСАР» и старший вице-президент АО «Российский экспортный центр», Салис Каракотов, академик РАН, Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, Мухаммад Хауаин, председатель Совета директоров Арабской ассоциации производителей удобрений (AFA), Михаил Юрин, заместитель министра промышленности и торговли РФ, а также Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим».

Модератором выступила Ирина Абрамова, директор Института Африки Российской академии наук.

В рамках сессии были определены основные вызовы, сдерживающие развитие сельского хозяйства в африканских странах. Кроме того, были предложены конкретные решения и форматы сотрудничества с использованием российских поставок и технологий, способные обеспечить продовольственную безопасность африканского континента.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

Африка обладает колоссальным потенциалом с точки зрения развития сельского хозяйства и роста потребления удобрений. Сегодня в странах южнее Сахары вносится порядка 20 кг удобрений на гектар, но в обозримом будущем этот показатель может вырасти до 100-150 кг, что способно кардинально решить проблему недостатка продовольствия на континенте. Так называемая «зеленая революция» — радикальная трансформация сельского хозяйства, которая произошла во многих странах мира во второй половине ХХ века, придет в Африку на совершенно новом для аграрной науки технологическом уровне.

Мы готовы быть частью этого процесса и способствовать развитию аграрного сектора континента, в том числе посредством создания совместных предприятий для дистрибуции на локальных рынках и передачи современных технологий. Вместе с правительствами африканских государств мы в состоянии построить новый большой рынок потребления минеральных удобрений и раз и навсегда решить в Африке проблему голода.