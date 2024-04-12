Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» провел грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецкого района. Свои проекты представили 11 образовательных учреждений.

Школы Филиппово, Кстинино и Фатеево планируют создать медиацентры. Проект села Бурмакино предполагает закупку оборудования для обустройства кабинета труда. Еще два проекта — школ Селезенихи и Пасегово — подразумевают создание рекреационных пространств с современной мебелью и ярким ремонтом для творческих занятий школьников. Три проекта имеют спортивную направленность: в Чувашах развивают волейбольное направление, в Малом Коныпе — картинг-клуб, в Поломе — центр развития физической культуры и массового спорта. Школы Ключей и Каринки презентовали проекты воспитательной и профориентационной направленности.

Конкурсная комиссия подведет итоги и определит двух победителей, эти школы получат гранты по 150 тысяч рублей.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат ОЗС:

«Уралхим» проводит грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецкого района уже шестой раз. Мы видим, что с каждым годом растет количество участников и уровень проработки проектов. Приятно видеть результаты уже реализованных проектов. Например, созданный в прошлом году в школе Бурмакино центр детских инициатив является популярным местом досуга школьников и педагогов.

Реклама.