«Уралхим» провел «Фестиваль хоккея» в Кирово-Чепецке

При поддержке АО «ОХК «Уралхим» и Правительства Кировской области 20 апреля в городе Кирово-Чепецке состоялся «Фестиваль хоккея «Миссия чемпиона», посвященный 75-летию выдающегося хоккеиста Александра Мальцева, уроженца Кировской области, а также 650-летию города Кирова. Мероприятие было организовано в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона».

Именитые спортсмены Александр Гуськов, Андрей Малков, Александр Мерескин, Владимир Мышкин, Олег Кваша провели мастер-класс для юных хоккеистов Кирова и Кирово-Чепецка на льду «Олимп-Арены», поделились своим опытом с воспитанниками спортивных школ и активной молодежью города в формате открытого диалога в КОА «Дружба».

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития спорта и спортивных инициатив. В нем приняли участие министр спорта Кировской области Сергей Сулик, директор по социальной политике АО «ОХК «Уралхим» Радмир Габдуллин, глава города Кирово-Чепецка Елена Савина, директора городских спортивных школ, представители бизнеса и общественных организаций.

Завершающим этапом мероприятия стал товарищеский гала-матч между сборными «Уралхима» и Кировской области, в состав которых вошли именитые хоккеисты, представители Правительства области, сотрудники Компании и бывшие игроки «Олимпии».

Радмир Габдуллин, директор по социальной политике АО «ОХК «Уралхим»:

Хоккей — это увлекательный и динамичный вид спорта, который помогает развивать силу, ловкость и командный дух. Мы стремимся создавать все условия для того, чтобы дети могли заниматься, делать свои первые шаги в этом виде спорта и достигать успехов. Надеемся, что благодаря поддержке «Уралхима» и администрации города и области команда «Олимпия» вновь приобретет известность и выпустит еще не одного звездного спортсмена.

Александр Соколов, Губернатор Кировской области:

Сегодня у нас день спорта, день хоккея в Кирово-Чепецке. Рад, что у нас продолжает работать, развиваться хоккейная школа «Олимпия». И что традиции кирово-чепецкого, кировского хоккея приобретают все больше новых сторонников. Хочу выразить благодарность «Уралхиму», который является флагманом развития Кировской области.

Справка:

Межрегиональная программа «Миссия чемпиона» реализуется АО «ОХК «Уралхим» и предполагает организацию визитов в регионы присутствия олимпийских чемпионов и спортивных функционеров для проведения мастер-классов и общения с молодыми спортсменами и тренерами.

Гуськов Александр Александрович — серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов, вице-президент Континентальной хоккейной лиги.

Малков Андрей Витальевич — воспитанник Кирово-Чепецкого хоккея, с 2017 года является тренером вратарей Подмосковного ΧΚ «Витязь», чемпион России в составе Ярославского клуба «Локомотив» — 2002, 2003, обладатель кубка Шпенглера в составе Магнитогорского Металлурга – 2005, тренер вратарей «Локо», выступающего в МХЛ 2012-2013, тренер вратарей Юниорской сборной России до 18 лет – 2012-2013.

Мерескин Александр Павлович — российский хоккеист, центральный нападающий, 10 сезонов КХЛ, финалист кубка Шпенглера, серебряный призер Чемпионата России, выступал за команды «Адмирал», «Северсталь», «Сочи», «Спартак», «Салават Юлаев» и «Металлург».

Мышкин Владимир Семенович — заслуженный мастер спорта СССР (1979); заслуженный тренер России (2007), воспитанник — «Олимпия» (Кирово-Чепецк), олимпийский чемпион 1984; чемпион мира – 1979, 1981, 1982, 1983, 1989, 1990; чемпион Европы – 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1989; обладатель Кубка Шпенглера.

Кваша Олег Владимирович — российский хоккеист, левый и центральный нападающий, бронзовый призёр молодежного чемпионата мира 1997 года; серебряный 1998 года, бронзовый призёр Олимпиады 2002; выступал за сборную России на Кубке мира 2004 года.

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