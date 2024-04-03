«Уралхим» принял участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал участником регионального этапа чемпионата профмастерства «Профессионалы» в Кирово-Чепецке. Мероприятие проводилось на базе Вятского автомобильно-промышленного колледжа (ВАПК).

Инженер-химик аналитической лаборатории филиала «КЧХК» Яна Тимурханова выступила экспертом состязаний по компетенции «Лабораторный химический анализ».

Директор предприятия Юрий Шульга встретился со студентами ВАПК в формате круглого стола. Он рассказал о своем профессиональном пути, деятельности и перспективах развития предприятия, условиях работы и востребованных профессиях, а также ответил на вопросы учащихся.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Мне было приятно пообщаться с молодыми людьми, увидеть интерес в их глазах. Филиал «КЧХК» и ВАПК — давние партнеры в вопросе подготовки кадров. Ежегодно к нам на предприятие приходят выпускники колледжа. «Уралхим» оказывает помощь в развитии образовательного учреждения и совершенствовании его материально-технической базы.

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