«Уралхим» поздравил школьников и студентов Кирово-Чепецка с Днем знаний

Представители филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» приняли участие в мероприятиях Кирово-Чепецка, посвященных началу нового учебного года. С Днем знаний учеников, педагогов и родителей поздравили депутаты Законодательного собрания Кировской области и городской Думы — сотрудники предприятия.

Благодаря участию в грантовом конкурсе «Уралхима» школы города начинают этот учебный год с новыми приобретениями. Например, в гимназии №1 появился экологический класс, а в школе №7 — современный кабинет физики.

В Вятском автомобильно-промышленном колледже (ВАПК) реализуется федеральный проект «Профессионалитет». По нему на базе ВАПК создается образовательно-производственный кластер «Химическая отрасль». На государственный грант здесь организуют новые мастерские и лаборатории. «Уралхим» также участвует в софинансировании проекта, средства будут направлены на оборудование колледжа и на обеспечение студентов всем необходимым для прохождения практики на предприятии.

Для детей сотрудников филиала «КЧХК», которые в этом году пошли в первый класс, предприятие организовало праздник в культурно-обучающей организации «Дружба» — мастер-классы, конкурсы и спектакль. Первоклассники также получили традиционные подарки — наборы с канцелярскими принадлежностями.