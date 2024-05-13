«Уралхим» поздравил Кирово-Чепецк с Днем Победы

Ежегодно филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» участвует в подготовке и праздновании 9 Мая. В год 79-летия Победы предприятие организовало мероприятия, в которых приняли участие сотрудники, ветераны и жители Кирово-Чепецка.

«Уралхим» традиционно принял участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Накануне праздника все сотрудники у проходных предприятия смогли получить символ победы. Их встречали волонтеры — члены Совета молодежи филиала, которые поздравляли с наступающим праздником и вручали георгиевскую ленточку.

Ветераны КЧХК провели уроки мужества в школах города. Они рассказали школьникам об основных датах и сражениях Великой Отечественной войны, отметили подвиги земляков и подчеркнули значимость уроков мужества для молодого поколения.

Накануне 9 Мая в Совете ветеранов КЧХК прошла выдача материальной помощи участникам войны и вдовам. Школьники и воспитанники детских садов города организовали концерты для ветеранов.

Вахта Памяти у Вечного огня — еще одна ежегодная акция, в которой принимают участие Совет ветеранов КЧХК и сотрудники Кирово-Чепецкого филиала. Молодежь и ветераны предприятия несут Вахту Памяти вместе, плечом к плечу стоя в почетном карауле.

9 Мая сотрудники филиала «КЧХК» приняли участие в праздничном шествии. Они прошли к Вечному огню, возложили цветы и почтили память погибших.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного собрания Кировской области:

«Уралхим» уделяет большое внимание подготовке и проведению мероприятий ко Дню Победы. Мы заботимся о наших ветеранах, для нас важна связь поколений. Этот великий день объединяет людей: в Вахте Памяти, шествии участвуют целыми семьями. Детям важно рассказывать об этом празднике, почему он так важен для нас.

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