«Уралхим» подписал соглашения о социальном партнерстве с районами Кировской области

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» подписал соглашения о социальном партнерстве с девятью муниципальными образованиями региона, интересы жителей которых в Законодательном собрании Кировской области представляют депутаты-сотрудники Компании. Это Афанасьевский, Верхнекамский, Мурашинский, Юрьянский, Опаринский, Подосиновский, Лузский и Кирово-Чепецкий районы, а также город Кирово-Чепецк.

Подписание подобных соглашений ведется с 2011 года. «Уралхим» помогает районам в реализации социально важных задач и проектов, выделяя порядка 1 млн рублей для каждого муниципального образования.

В мероприятии приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев, депутаты областного Законодательного собрания: Елена Перминова, Виктор Медведков, Александр Иванишин, Борис Веснин, Валерий Метелев, Елена Александрова, Елена Горшкова и главы муниципальных образований региона.

Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что социальное партнерство «Уралхима» — это пример грамотного взаимодействия государства, общества и частной компании, и выразил надежду, что этот опыт будут перенимать и другие предприятия региона.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Стало уже доброй традицией встречаться в начале года, обсуждать вопросы сотрудничества «Уралхима», Правительства Кировской области и муниципалитетов по самым разным направлениям. Помощь в реализации проектов в сфере образования, физкультуры и спорта, культуры, охраны окружающей среды, молодежной политики является важной стратегической задачей для Компании.

При поддержке «Уралхима» в 2023 году в муниципалитетах обновлялась материально-техническая база образовательных и социальных учреждений, были реализованы местные инициативы, организованы спортивные и культурно-массовые мероприятия.

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