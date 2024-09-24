Уралхим» поддерживает детский спорт в Кирово-Чепецке

В сентябре при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в Кирово-Чепецке прошли традиционные юношеские турниры по дзюдо и греко-римской борьбе.

Соревнованиям по дзюдо памяти капитана ФСБ Дениса Плетнева, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне, исполнилось 15 лет. Турнир является командным, за первое место боролись коллективы из девяти человек — представителей разных весовых категорий. В соревнованиях приняли участие шесть команд из Кировской области и Пермского края.

Кирово-чепецким дзюдоистам в составе сборной региона удалось занять второе место.

В 55-ом юбилейном турнире по греко-римской борьбе приняли участие более 240 человек, это команды из Оренбургской, Свердловской, Кировской областей, республик Коми, Марий-Эл, Татарстан, Удмуртия и Пермского края.

Представители Кирово-Чепецка не раз поднимались на пьедестал: 31 спортсмен был отмечен медалями разного достоинства.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Поддержка детского и юношеского спорта — одно из приоритетных направлений деятельности «Уралхима». Помимо греко-римской борьбы и дзюдо, предприятие вкладывает средства в развитие хоккея, плавания, футбола. Приятно, что турниры с каждым годом собирают все больше юных спортсменов. Впереди у них отличные перспективы и покорение самых престижных пьедесталов. Задача «Уралхима» — поддержать их первые спортивные шаги.

Реклама.