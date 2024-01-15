«Уралхим» поддержал проведение новогодних праздников в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил генеральным партнером новогодних праздников «Елка в каждый двор». Депутаты городской думы Кирово-Чепецка — представители «Уралхима» поздравили жителей города с Новым годом и Рождеством и организовали мероприятия в микрорайонах города.

В этом году новогодние празднования прошли на Вятской набережной, в ПМК, 7-м, 8-м, 9-м и 21-м микрорайонах в округах депутатов Сергея Завьялова, Елены Изергиной, Николая Колупаева, Ксении Махневой, Алексея Михеева, Андрея Митяшина и Сергея Санникова.

Андрей Митяшин, заместитель начальника цеха ремонта технологического оборудования филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской думы Кирово-Чепецка:

Мы рады, что несмотря на непростые погодные условия, удалось вновь провести «Елки в каждый двор». Это хорошая традиция, которая объединяет жителей. Спасибо «Уралхиму», который год филиал «КЧХК» поддерживает проведение праздников в округах.

На мероприятиях были организованы танцы, хороводы, игры и конкурсы. Гостей ждали аниматоры в костюмах новогодних персонажей, выступления артистов и сладкие угощения для детей.

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