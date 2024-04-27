«Уралхим» поддержал проведение чемпионата по ранней профориентации

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» оказал поддержку в проведении пятого юбилейного окружного чемпионата по ранней профориентации «ДетиПрофи — 2024» на базе Вятского автомобильно-промышленного колледжа (ВАПК).

В этом году участниками стали 32 ребенка из 12 детских садов. Дети показывали свои умения в компетенциях «лабораторный химический анализ», «поварское дело», «инженер-строитель», «технология машиностроения». От филиала «КЧХК» независимыми экспертами выступили сотрудники производственной лаборатории и отдела строительства предприятия.

В компетенции «лабораторный химический анализ» воспитанники детских садов представили творческие визитные карточки о работе лаборанта. В практической части они проводили химические опыты. Завершилось мероприятие награждением. Все участники чемпионата получили подарки от «Уралхима».

Светлана Пойлова, начальник управления обеспечения кадрами филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Участие в «ДетиПрофи» демонстрирует готовность детей изучать новое, двигаться вперед и достигать поставленных целей. Конкурс помогает детям не только приобрести различные умения и навыки, но и ощутить радость вдохновения и творчества, почувствовать уверенность в своих силах. «Уралхим» как многолетний социальный партнер сферы образования города с удовольствием поддержал профессиональные начинания подрастающего поколения.

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