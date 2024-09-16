«Уралхим» поддержал открытие кванториума в школе Кирово-Чепецка

В лицее Кирово-Чепецка открылся детский технопарк. Часть оборудования, используемого в кванториуме, приобретена на средства филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

«Уралхим» — давний социальный партнер образовательного учреждения. С 2018 года лицей регулярно принимает участие в грантовом конкурсе филиала «КЧХК». На выигранные гранты школа приобретала оборудование для изучения химии, физики, астрономии, экологии. Теперь это оборудование общей стоимостью порядка 2 млн рублей помогает работе кванториума.

Это уже второй школьный технопарк в Кирово-Чепецке. Здесь оборудованы пять квантов: биология, химия, физика, робототехника и астрономия. Так, например, астрономическая лаборатория полностью оборудована на грант от филиала «КЧХК».

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Приятно видеть, как школы Кирово-Чепецка становятся совершеннее с каждым годом. «Уралхим» с удовольствием помогает им в этом. Мы хотим, чтобы дети нашего города получали лучшее школьное образование в самых современных условиях. Надеемся, что открытие кванториума поспособствует увеличению числа выпускников, которые выберут инженерный профиль своего дальнейшего образования и впоследствии придут к нам на предприятие.

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